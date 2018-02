Schimmel-Alarm: Erfolgreich den unerwünschten Eindringling bekämpfen

Kalte Außentemperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit in den vier Wänden, bei diesen Bedingungen fühlen sich Schimmelpilze besonders wohl. Einmal in die Wohnung eingedrungen, vermehrt sich der lästige Gast oft für lange Zeit unentdeckt. Doch was können Betroffene tun, wenn der Schimmel einmal da ist?