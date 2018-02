Jetzt am Kiosk: Die neue BAUIDEE ist da!

Da ist sie, die neueste, druckfrische Ausgabe der BAUIDEE! In einem frischen und zeitgemäßen Look! Das aktuelle Heft 02_2018 für März/April ist ab dem 17.02.2018 im Zeitschriftenhandel und in unserem BAUIDEE-Online-Shop unter www.bauidee-shop.de erhältlich.

In unserem 30 Seiten starken RATGEBER Neubau geben wir Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Bauweisen und möchten Sie bei der Entscheidungsfindung, welches das passende Wohnkonzept für die eigenen Bedürfnisse ist, unterstützen.



In der Rubrik Wissen erwartet Sie in dieser Ausgabe ein breit gefächerte Themenvielfalt. Für ein gutes Wohnklima in den eigenen vier Wänden sorgen moderne Fenster. Mehr Komfort und Entspannung genießen Sie in Ihrer hauseigenen Welnessoase: alles rund um die Themen Wellness, Sauna und Spa zeigt Ihnen, wie Sie sich Auszeiten und Entspannungsphasen gönnen können.



In dieser Ausgabe starten wir unsere neuen Smart-Home-Serie, in der wir intelligente Gebäudetechnik in das Zentrum rücken. Im ersten Teil der Serie dreht sich alles um den Komfortgedanken und wie Sie die Gebäudeautomation in Ihrem Alltag unterstützen kann.

Den Garten zu jeder Jahreszeit genießen, können Sie mit einem Wintergarten. Einen schönen Anblick bieten auch die neusten Modelle aus dem Bereich Wohnrauminnentüren. Sie avancieren zu einem prägenden Element bei der Inneneinrichtung.

Das alles und noch viel mehr erwartet Sie im neuesten Heft der BAUIDEE - im Handel oder unter shop.bauidee.de. Die Redaktion wünscht Ihnen viel Freude beim Entdecken der BAUIDEE!

Die Themen der aktuellen BAUIDEE-Ausgabe im Überblick:

Reportagen: 3 umfangreiche Reportagen aus den Bereichen Neubau & Sanierung

den Bereichen Neubau & Sanierung Ratgeber: Neubau - Welcher Haustyp sind Sie?



Fenstertausch: Besserer Durchblick



Wellness, Sauna & Spa: Auszeit im Badezimmer



Wintergärten & Glasanbauten: Der gläserne Garten



Innentüren: Offen für Neues



Smart-Home-Serie, Teil 1: Clever & komfortabel

Weitere Informationen unter www.bauidee.de.