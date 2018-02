Mitmachen und gewinnen: Eintrittskarten für die Messe "Bauen Wohnen Garten"

Die Messe Bauen Wohnen Garten hat sich zu einem Treff für individuelle Beratung rund um die Gestaltung der eigenen vier Wände entwickelt. Die Besucher suchen hier vor allem die Fachkompetenz der Anbieter. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Vorführungen aus der Baupraxis, so dass direkt vor Ort mit erlebt werden kann.

Die Messe lädt aber auch zum Ideensammeln ein. Auf den Designflächen lassen sich Anregungen für die eigene Einrichtung finden. Es wird gezeigt, wie man stilvolle Akzente im eigenen Wohnbereich setzen kann. Möbel und Leuchten sind hier besonders in Szene gesetzt und geben Impulse für den eigenen Wohnkomfort.

Möglichkeiten zur Gartengestaltung zeigen Garten- und Landschaftsbaubetriebe. Der Garten als persönlicher Freiraum ist auch „eine Erweiterung des Wohnzimmers ins Freie“. Die Experten zeigen vielfältige Kombinationen in der Hausgartenplanung. Immer bedeutungsvoller ist das Thema Wellness im eigenen Garten. Der Pool mit Schwimmbadüberdachung verlängert die Badesaison und bietet einen großen Mehrwert. Wissen zu Gehölzen, deren Pflanzung, Pflege und Schneiden wird gezeigt. Die Bauen Wohnen Garten ist eine Messe für die unterschiedlichen Sinne. Bereits zum zweiten Mal kann in der Themenwelt „Interieur und Accessoires“ gestöbert und auch gekauft werden. Lampen, Dekoration, Textilien, alles für das schöne Wohnen, erwartet die Besucher. Bei den Möbeln liegen Vintage und Shabby-Schick weiterhin im Trend. Der romantische Hauch aus der Vergangenheit, kombiniert mit modernen Accessoires, verleiht den eigenen vier Wänden einen schönen Look. Kombiniert mit guter Beratung warten auf die Messebesucher wertige Details von Windlicht, Bilderrahmen, Lampen bis hin zu Kissenhüllen, Geschirr und moderne Landhausmöbel. Die ansprechende Gestaltung, die besondere Atmosphäre und die zahlreichen Accessoires machen den Rundgang zu einem echten Erlebnis. Mehr Informationen erhalten zur Messe erhalten Sie unter www.bauenwohnengarten.de

BAUIDEE verschenkt insgesamt 20 x 2 Karten an die ersten 20 Teilnehmer: Seinen Sie schnell und schreiben Sie an fs@bauidee.de eine Mail inklusiver Ihrer Anschrift mit dem Stichwort "Messe: Bauen Wohnen Garten".