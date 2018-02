Termin vormerken: Vogtland-Bau vom 16. bis 18. Februar

Planen auch Sie für dieses Jahr wieder Baumaßnahmen an Ihrem Haus und Grundstück? Oder haben Sie sich gerade dazu entschlossen, den Traum vom Eigenheim wahr werden zu lassen?

Die Vogtland-BAU bietet Ihnen drei Tage lang die Möglichkeit, sich von fachkundigen Vertretern der Baubranche beraten zu lassen und den perfekten Partner für Ihr Vorhaben zu finden.

Vom 16.-18. Februar 2018 können Sie sich jeweils von 10.00 – 18.00 Uhr in der Festhalle Plauen zu den neuesten Trends der Baubranche informieren. Schwerpunkte in diesem Jahr sind zum Beispiel die Sicherheit am und im Haus, Brennstoffe und Heiztechnik aber auch Renovierung oder Gartengestaltung stehen im Fokus. Über 80 hauptsächlich regionale Anbieter der Baubranche erstellen Ihnen gern individuelle Angebote. Und auch im Vortragsprogramm gibt es wieder Interessantes zu erfahren. Alle Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.vogtlandbau-plauen.de.