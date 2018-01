Pelletpreise: ein leichter Anstieg im Januar

„Im Winter ist der Pelletpreis immer etwas höher als im Sommer“, erklärt Martin Bente-le, Geschäftsführer des Branchenverbandes DEPV. „Privatkunden sollten ihren Jahres-bedarf daher außerhalb der Heizsaison ordern.“ Durch die hohe Pelletproduktion in Deutschland ist auch im Winter die Versorgung gesichert. In der kalten Jahreszeit kann es jedoch durch witterungsbedingte Einschränkungen bei der Logistik zu längeren Liefer-zeiten kommen. 2017 kosteten Pellets im Schnitt rund 240 EUR/t, wenn 6 t abgenommen wurden. Eine Kilowattstunde Wärme aus Pellets lag damit bei 4,80 Cent. Heizöl war mit 5,71 Cent/kWh und Erdgas mit 5,92 Cent/kWh deutlich teurer. Pellets mit hoher Qualität erkennen Heizungsbetreiber am ENplus-Zeichen. Bei der Zerti-fizierung werden Produktion, Lagerung und Lieferung der Pellets kontrolliert. Nach EN-plus zertifizierte Händler findet man unter www.enplus-pellets.de.

Beim Preis für Holzpellets ergeben sich im Januar 2018 regional folgende Unterschiede (Abnahmemenge 6 t): In Mitteldeutschland sind Pellets mit 249,72 EUR/t im Januar am günstigsten. In Süddeutschland kostet die gleiche Menge 251,36 EUR/t und in Nord-deutschland 255,40 EUR/t. Weitere Informationen finden Sie unter www.depv.de