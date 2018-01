Mehr als 40 Prozent der Deutschen klagen über zu hohe Heizkosten

Mehr als ein Drittel der Befragten (43%) klagen über zu hohe Heizkosten, doch längst nicht jeder tut etwas dagegen.

Der Hauptgrund für zu hohe Heizkosten sind unzureichende Isolierungen bzw. Kältebrücken im eigenen Zuhause. Dies gab mehr als die Hälfte der Befragten (54%) zu Protokoll. Auf Platz zwei: veraltete Heizungen (42%). Weitere Gründe sind die schlechte Temperaturregulierung in den einzelnen Räumen (38%) und die eigene Nachlässigkeit, wenn beispielsweise vergessen wird, die Heizung auszustellen (26%). Der Großteil der Befragten befasst sich mit dem Problem und hat bereits Maßnahmen ergriffen, um Heizkosten zu senken (40%), oder denkt über Maßnahmen nach (39%). Die Arbeiten reichen von größeren Bauprojekten wie der Verbesserung der Isolierung (36%) über die Renovierung von Fenstern und Türen (30%) bis hin zu kleineren Umbauten wie dem Einbau eines intelligenten Heizungssystems (28%). Dazu Jan Pakusa, Produktmanager für Power Supplies, Test & Measurement bei reichelt elektronik: „Für Eigentümer gibt es die Möglichkeit, die Isolierung ihrer Immobilie testen zu lassen. Dabei werden Wärmebildkameras eingesetzt, die punktgenau anzeigen, an welchen Stellen besonders viel Wärme nach außen gegeben wird. Denn nicht nur Alterserscheinungen wie Risse im Bauwerk können für austretende Wärme verantwortlich sein. Unzureichende Isolierung an Rollläden oder Türen können auch in Neubauten zu unerwünschten Wärmeverlusten führen.“ Eine weitere Möglichkeit zur Kostenreduktion ist die Installation eines intelligenten Heizungssystems. Eine erst kürzlich durchgeführte Umfrage von reichelt elektronik zeigt, dass 66 Prozent der Deutschen, die ein intelligentes Heizsystem installiert haben, ihre Heizkosten senken konnten. Dies ist auch möglich, wenn man in einem Mietverhältnis wohnt, scheint aber vielen noch unbekannt zu sein. Denn fast 45 Prozent der Befragten, die keine Maßnahmen zur Kostenreduzierung ergreifen, und das sind immerhin ein Fünftel aller Befragten (21%), geben ihr Mietverhältnis als Hindernisgrund dafür an. Dabei können alte Thermostate ganz einfach durch intelligente Thermostate ausgetauscht werden. Weitere 17 Prozent sind schlichtweg nicht gut über Optionen zur Kostenersparnis informiert und für 15 Prozent sind die Maßnahmen mit (vermeintlich) zu viel Aufwand verbunden.

