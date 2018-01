Kostenfalle Heizung

Vielen Verbrauchern in Deutschland ist nicht bewusst, wie hoch die Kosten für Heizung und Warmwasser in ihrem Haushalt sind. Das ergab eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftrag von E.ON. Die Kosten für ein warmes Zuhause und heißes Wasser in Bad und Küche machen – je nach Zustand der Gebäude – rund 70 Prozent der gesamten Energierechnung aus. Das ist aber lediglich nur jedem zehnten Bundesbürger klar. Wahrscheinlich stehen deshalb noch Millionen betagter Heizungsanlagen in deutschen Kellern, die mit mehr als 20 Jahren ein viel zu hohes Alter erreicht haben. Hier geht das Geld millionenfach direkt durch den Kamin, von der CO2-Belastung des Klimas ganz zu schweigen. Dazu passt ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Rund 75 Prozent der Befragten unterschätzen, wie viele veraltete Heizungsanlagen in deutschen Haushalten noch ihren Dienst versehen. Von den rund 20 Millionen Heizungen sind neun bis zwölf Millionen mehr als 20 Jahre alt. Darauf hätte laut Umfrage aber nur jeder Vierte der Befragten getippt.

Eine Kooperation zwischen E.ON und dem renommierten Heiztechnik-Hersteller Viessmann soll an dieser Stelle Bewegung in den Markt bringen. Im neuen Produktpaket E.ON WärmeDuo steckt eine der heute fortschrittlichsten Heizungstechnologien: Eine Brennstoffzelle, die gleichzeitig Wärme und Strom erzeugt und dabei Wasserstoff aus dem Energieträger Erdgas gewinnt. Das kompakte Gerät Viessmann Vitovalor 300-P ist ideal für die energetische Sanierung von Ein- und Zweifamilienhäusern mit einem mittleren bis hohen Wärmebedarf. Die Brennstoffzelle liefert hier nicht nur Raumwärme und heißes Wasser, sondern produziert gleichzeitig Strom. Die Tagesleistung von bis zu 16,5 Kilowattstunden Strom reicht aus, um den Grundbedarf fast komplett abzudecken. Unter dem Strich spart der Haushalt damit fast die Hälfte seiner Energiekosten.

Im Rahmen der staatlichen Förderungen für E.ON WärmeDuo können Interessenten beim Kauf einer Brennstoffzellen-Heizung von Viessmann 11.100 Euro sparen. Der Staat zahlt für den Umstieg auf moderne Heizungssysteme hohe Fördersummen, dazu kommen Zuschüsse der Partner E.ON und Viessmann sowie Vergünstigungen nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Addiert man diese Fördersummen mit den Einsparungen, die kontinuierlich um 40 Prozent gesenkte Energiekosten ausmachen, refinanziert sich der Kauf der Brennstoffzelle innerhalb eines überschaubaren Zeitraums.

Weitere Informationen unter www.eon.de/waermeduo und www.vitovalor.de