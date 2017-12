2 Hefte, 1 Preis! Die neue BAUIDEE ist ab 16.12. im Handel.

Da ist sie, die neueste, druckfrische Ausgabe der BAUIDEE! In einem frischen und zeitgemäßen Look und inklusive dem BADmagazin der SHK als kostenloses Beilegeheft! Das aktuelle Heft 01_2018 für Januar/Februar ist ab dem 16.12.2017 im Zeitschriftenhandel und in unserem BAUIDEE-Online-Shop unter www.bauidee-shop.de erhältlich.

In unserem 16 Seiten starken SPEZIAL Do it Yourself (DIY) zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihr Zuhause ganz allein und mit eigener Kraft und Kreativität verschönern können. Den eigenen vier Wänden einen neuen Anstrich geben, den Bodenbelag erneuern oder dem Nachwuchs endlich mehr Privatsphäre im eigenen Zimmer schenken? Packen Sie es an, denn es gibt immer etwas zu tun, wie ein bekannter Werbeslogan eines nicht minder bekannten Baumarkts verlauten lässt. Mit unseren hilfreichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen und vielen wertvollen Tipps und Tricks machen wir Sie zum Heimwerkerkönig! Dann können Sie womöglich schon die bevorstehenden Feiertage zufrieden und voller Stolz in Ihrem frisch umgestalteten Heim genießen.

Und damit es besonders komfortabel wird, fokussieren wir uns in der Rubrik Wissen ergänzend dazu auf den Wohnkomfort. Barrierefrei, kindgerecht und zukunftsfähig geplant, leben Sie in jedem Alter unbeschwert in Ihrem Eigenheim. Dabei sorgen sorgfältig ausgewählte und natürliche Baustoffe für ein gesundes Raumklima. Lesen Sie daher in dieser Ausgabe auch, worauf es bei einem wohngesunden Haus ankommt. Eine gute Elektro- und Lichtplanung steigert diesen Komfort noch weiter und ein richtig geschnürtes Versicherungspaket rundet das gute Gefühl rund um Ihr Eigenheim ab. Geld + Recht klärt Sie daher zum Thema Versicherungsschutz für Immobilieneigentümer auf. Dann können Sie ganz entspannt Ihr Bad genießen. Damit Sie dieses gleich mit planen können, liegt der aktuellen Ausgabe das BADmagazin der SHK kostenlos bei.

Das alles und noch viel mehr erwartet Sie im neuesten Heft der BAUIDEE - im Handel oder unter shop.bauidee.de.

Die Redaktion wünscht Ihnen viel Freude beim Entdecken der neu gestalteten BAUIDEE und eine frohe und besinnliche Vorweihnachtszeit im Kreise Ihrer Liebsten!

Die Themen der aktuellen BAUIDEE-Ausgabe im Überblick:

Reportagen: 4 exklusive Reportagen aus den Bereichen Neubau & Sanierung

Spezial: Do it yourself - So wird`s gemacht

Wohnkomfort: Wohnen mit Weitblick

Elektro, Licht & Co.: Richtig verkabelt?

Natürliche Baustoffe: Zum Wohl!

Geld + Recht: Versicherungsschutz für Immobilieneigentümer

Weitere Informationen unter www.bauidee.de.

*(BADmagazin nur solange der Vorrat reicht!)