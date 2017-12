Online-Adventskalender von Villeroy & Boch

Zur erfolgreichen Teilnahme müssen mit ein bisschen Glück die täglichen Fragen rund um die Produkte, das Unternehmen oder die Website von Villeroy & Boch beantwortet werden. Neben attraktiven Tagespreisen, bei denen es zahlreiche Badaccessoires zu gewinnen gibt, winken den Teilnehmern am 6., 12. und 24. Dezember gleich drei Hauptgewinne: Ein Vivia Duschpaneel, eine Badewanne der Kollektion Squaro Edge 12 sowie ein Waschtisch inkl. Unterschrank aus der Serie Finion. Mit einer großen Auswahl an hochwertigen Preisen aus dem Bad und Wellness-Sortiment macht Villeroy & Boch, den Teilnehmern eine ganz besondere Freude in der Vorweihnachtszeit. Den Kalender finden Sie hier.