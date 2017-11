Tapetenwechsel: Renovierungsaktion mit Erfurt und Patrick G. Boll

Zusammen mit Schauspieler und Influencer Patrick G. Boll startete Erfurt & Sohn eine "Rauhfaser-Testaktion", bei der der Schauspieler selbst Hand anlegt, tapeziert, skizziert und malt. Dafür rief der TV-Star innerhalb seiner Fangemeinde zu einem Gewinnspiel auf: Unter allen Bewerbern wurde die Renovierung eines Wohnraums beim Gewinner zu Hause verlost – durchgeführt von Patrick G. Boll persönlich und natürlich mit Erfurt-Vlies-Rauhfaser! Der Schauspieler hielt die Aktion in Videos und Bildern fest. Entstanden ist dabei eine beeindruckende Kreativwand, die dem gesamten Wohnraum einen völlig neuen Look verpasst. „Tapezieren ist für jedermann machbar“, so Patrick G. Boll. „Es ist super simpel, man muss sich nur an die Vorgaben halten.“

Das ganze Video mit dem beeindruckenden Ergebnis können Sie sich hier ansehen.

Für weitere Informationen und tolle spannende Aktionen rund um Tapten gehen Sie zu: www.erfurt.com