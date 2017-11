Green Living Space – für das Wohnen von morgen

Konnektivität, Mobilität, Neo-Ökologie heißen die aktuellen Lifestyle-Trends laut einer Studie von Kölnmesse und dem Verband der Deutschen Möbelindustrie. Das Green Living Space fasst diese zu einem neuen Wohnkonzept zusammen: Ein Minihaus auf Punktfundamenten, das fast überall aufgestellt werden kann – schnell, bezahlbar, smart ausgestattet. Mit einem Garten auf dem Dach und individuell gestaltbar. Und sollten sich die Lebensumstände eines Tages ändern, lässt sich das Green Living Space einfach auf einen LKW verladen und an seinem neuen Standort wieder aufbauen. Die Alternative zu einer (Miet)-Wohnung mit begrenztem Balkon. Entstanden ist das Green Living Space als Gemeinschaftsprojekt mit IKEA Deutschland, Gira und Vaillant. Denn bei SchwörerHaus ist man überzeugt davon, dass das Zusammenführen der Expertise aller Kooperationspartner am Ende zu nachhaltigeren Lösungen führt – industriell reproduzierbar und dennoch individuell anpassbar. In Rekordzeit fix und fertig installiert Basis für das Minihaus ist das Schwörer-Raummodul FlyingSpace, mit dem auch in Zeiten steigender Grundstückspreise hochwertiger bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden kann. Sei es als Anbau an ein bestehendes Gebäude oder als freistehendes Minihaus in einer Baulücke, auf dem Dach eines Bestandsgebäudes oder an anderen ungewöhnlichen Orten.

FlyingSpaces werden schlüsselfertig am Stück inklusive montierter Sanitärausstattung und Kücheneinrichtung angeliefert und innerhalb eines Tages „installiert“. Große Eingriffe in die Umgebung sind dabei nicht notwendig. Mit Maximalabmessungen von 14,50 x 4,35 Meter und circa 50 Quadratmeter Wohnfläche hat das Tiny House wahlweise zwei Schlafräume, ein Badezimmer und einen offenen Wohn-/Essbereich mit praktischer Küchenzeile oder es bietet urbanes offenes Loft-Ambiente – wie es zum Lebensstil vieler Trendsetter passt. Im Musterhaus Langenhagen umfließt ein einziger großer Raum eine „Box“ in der Mitte mit Versorgungstechnik für Küche, Waschmaschine, Bad und separates WC. Es entsteht ein spannender „Open Space“, ein anregendes Ambiente, das Spielraum lässt für kreative Ideen. Schon seit Langem achtet SchwörerHaus auf die Verwendung wohngesunder Materialien.Der natürliche Baustoff Holz ist frei von chemischem Holzschutz, für den Innenausbau werden nur geprüfte Materialien verwendet. In Langenhagen wurde nun zum ersten Mal auch die Raumluft in einem FlyingSpace gemessen – inklusive aller Ausbaumaterialien, Möbel sowie Fußboden- und Wandbeläge. Peter Bachmann, Geschäftsführer des Sentinel Haus Instituts: „Der nach gesundheitlichen Kriterien von Sentinel Haus Institut und TÜV Rheinland gebaute Green Living Space zeigt eindrucksvoll, wie sich eine flexible Art zu leben mit dem Wunsch nach Gesundheit und Achtsamkeit unter ein Dach bringen lässt.” Das Haus im Kleinformat kann in der FertighausWelt Langenhagen Mittwoch bis Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr besichtigt werden, fachkundige Beratung inbegriffen.



Mehr Informationen erhalten Sie auf www.schwoerer.de.