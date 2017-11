Das Haus im Herbst: So machen Sie Ihre Immobilie winterfest

Putzschäden können die Wärmedämmung beeinträchtigen

Risse oder Schäden im Außenputz können sich vergrößern, wenn Feuchtigkeit in den Putz gelangt und gefriert. Laut der Verbraucherschutzorganisation Bauherren-Schutzbund e.V. (BSB), kann eindringendes Wasser zudem die Dämmung des Gebäudes beeinträchtigen und zu teuren Folgeschäden führen. Feuchte Dämmungen verlieren einen großen Teil ihrer Wärmeschutzfunktion und müssen schlimmstenfalls ausgebaut und ersetzt werden.

Nach Herbststürmen Dach kontrollieren

Als weitere kritische Stellen nennt der BSB die Anschlüsse zu den Fensterbänken und das Dach. Nach einem Herbststurm ist es sinnvoll zu prüfen, ob Dachziegel lose oder zerbrochen und ob Solaranlagen oder Antennen noch in Ordnung sind. Wer sich professionelle Hilfe für einen Winter-Check seiner Immobilie holen will, kann Angebote wie einen Instandhaltungs-Check durch unabhängige Sachverständige nutzen.

Dachrinnen und Fallrohre säubern

Dachrinnen und Fallrohre sind im Herbst und Winter besonders beansprucht. Sie sollten daher auf Dichtigkeit geprüft und von Laub und Schmutz befreit werden. In schneereichen Regionen muss die Funktionsfähigkeit von Schneefanggittern und anderen Sicherheitseinrichtungen auf dem Dach überprüft werden. Vorsicht: Um Unfälle zu vermeiden, ist für die Arbeiten in luftiger Höhe eine gute Leiter wichtig, die immer von einer zweiten Person gesichert werden sollte. Alternativ gibt es Reinigungsgeräte mit Teleskopstangen, mit denen die Arbeiten vom Boden aus erledigt werden können. Wer sich unsicher ist, sollte diese Arbeiten besser einem Profi überlassen. Viele Dachdecker-Fachbetriebe bieten dafür Wartungsverträge an.

Letzte Handgriffe für das winterfeste Haus

Was jeder Hausbesitzer selbst machen kann, sind kleinere Sicherungs- und Vorbereitungsarbeiten rund ums Haus. Ein Holzkeil oder ein Stück Kork zwischen Rollladen und Fensterbrett verhindert, dass der Behang festfrieren kann und schont so Motorantriebe. Eine Kontrolle der Fenster- und Türdichtungen vermeidet unnötige Wärmeverluste und unangenehme Zugluft. Und die Reinigung von Wasserabläufen auf Balkon und Terrasse verhindert Stauwasser und Frostschäden. Jetzt müssen nur noch die Außenwasserhähne im Haus abgestellt sowie Gartenmöbel und -geräte ins Winterlager gebracht werden. Dann kann man sich entspannt auf die schönen Seiten des Winters freuen.

