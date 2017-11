Wohngefühl mit allen Sinnen erleben

An wen richtet sich die Messe?

Die Heim+Handwerk richtet sich an alle, die etwas Besonderes und Individuelles zum Einrichten suchen. Wer eine neue Küche möchte, das Schlafzimmer oder Wohnzimmer neu einrichtet oder das Bad modernisiert, ist auf der Messe genau richtig. Bei über 1.000 Ausstellern auf einer Fläche von 60.000 Quadratmetern findet jeder was er sich wünscht. Einmal im Jahr kann er sich auf der Heim+Handwerk fünf Tage lang informieren und inspirieren lassen und auch direkt kaufen.

Was erleben Besucher der Heim+Handwerk?

Die besten Marken, spannende Experten, erlebbare Raumkonzepte, neue Produkte und Designer, ganz besonderes und individuelles Handwerk, das es so nicht noch einmal gibt. Dazu gibt es in jeder Halle besondere Themenflächen, die in diesem Jahr das übergeordnete Thema Funktionalität widerspiegeln. Wie zum Beispiel im planHAUS „Conceptual Living“, dem neuen Wohntheater „powered by Houzz“ oder auch den Themenflächen mit funktionalen Badideen oder Küchentrends. Wir laden die Besucher ein, die Produkte anzufassen und auszuprobieren, mit den Ausstellern zu sprechen und das Wohngefühl mit allen Sinnen zu erleben.

Auch digital bietet die Heim+Handwerk ihren Besuchern neue Services. Welche zum Beispiel?

Die Besucher können sich über den neuen Heim+Handwerk Online-Marktplatz viel besser und gezielter informieren. Sie können so an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr nach Produktgruppen, Themen und Events filtern und bekommen umfassende Informationen zu den Ausstellern, deren Produkten und Dienstleistungen. Einige Aussteller stellen sich auch per Video vor und binden ihre Social-Media-Kanäle und Online-Shops ein. Das Rahmenprogramm mit Infos zu den Fachvorträgen und Events ist online und die Besucher können sich vorab das Messeticket zum vergünstigten Preis kaufen und downloaden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heim-handwerk.de