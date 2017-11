Neues Schwörer-Musterhaus in Auggen

Dieses Haus nimmt sich optisch zurück, doch lohnt sich ein längerer Blick auf sein äußeres Erscheinungsbild. Durch seine homogene Farbgestaltung wirkt das Haus sehr harmonisch, wie ein Fels in der Landschaft. Grau engobierte Domino Dachziegel verschmelzen mit dem Grau der Fassade. Harmonisch fügt sich die schlichte, reduzierte Satteldacharchitektur ohne Dachvorsprung in jede Umgebung ein. Von Nahem verleihen die schmalen Holzlamellen dem Haus eine filigrane Note. Holzfenster im Farbton Carolina setzen spannende Akzente. Über-Eck-Fenster lösen schließlich vollends den monolithischen Charakter auf. Mit seiner markanten horizontalen Fassadenstruktur bildet es die ruhige Kulisse für den asiatisch anmutenden Lounge-Bereich im Garten mit Kiesbett, bewässerten Pflanzentrögen und Betonmöbeln aus dem Schwörer-Betonwerk. Ebenso klar strukturiert sind die 167 Quadratmeter Wohnfläche – mit einem Grundriss, der viel Freiheit für verschiedene Wohnkonstellationen lässt, und überraschenden Gestaltungsideen. Das Erdgeschoss zeigt sich weiträumig mit großzügiger, familienfreundlicher Diele. Die Garderobe versteckt sich in einem Einbauschrank hinter einer Wandverkleidung aus Eiche. Geradeaus führt die Diele in den Koch-Essbereich mit langgestreckter Kochinsel und einem runden Esstisch, der die Kommunikation fördert. Der private Wohnbereich mit der kuscheligen Couchlandschaft ist optional über Schiebetüren – in geöffnetem Zustand unsichtbar in den Wandflächen untergebracht – als ruhigere Zone abtrennbar. Über die bequeme, gut belichtete Treppe mit Sichtbezug zum Essplatz durch eine Verglasung erreicht man das Obergeschoss. Hier ist die Raumkonzeption flexibel, zwei oder drei Kinderzimmer sind möglich. Dazu kommen das Elternschlafzimmer mit raumsparender Ankleide und Blick in die Umgebung sowie ein komfortables Familienbad. Die Rundumgalerie vergrößert die Bewegungsfreiheit der Kinder, ein Vorteil besonders an Regentagen. Einbaumöbel aus der Schwörer-Designschreinerei wie das Alkovenbett im Kinderzimmer mit integrierter Beleuchtung, die auf den Wandbelag abgestimmten Badmöbel oder die platzsparenden Einbauschränke in der Ankleide unterstreichen die Individualität und den optimalen Nutzwert der Einrichtung. Die Komponenten der Schwörer-Haustechnik greifen Hand in Hand – ein in sich schlüssiges System, das den Bewohnern ein Maximum an Energieersparnis und Raumluftqualität bietet. Adresse des Musterhauses und weitere Informationen finden Sie unter www.schwoererhaus.de