Einkaufserlebnis Oberrhein Messe

Aus der einstigen Herbstmesse ist eine facettenreiche Einkaufswelt und Erlebnislandschaft geworden. Von Haushalt und Küche bis Mode und Kosmetik über Landtechnik bis hin zu Bauen, Wohnen und Sanieren spannt sich der Bogen der Angebote. Ebenfalls kann sich der Besucher über die neuesten Trends bei Modenschauen informieren. Das große Thema Energie und Ressourcen wird im Rahmen der Offenburger Energietage anschaulich und nutzerfreundlich aufbereitet. Eine Fülle von Vorträgen erschließt dem interessierten Messebesucher die Energiethematik und weist ihm den für sich geeigneten Weg in eine sichere Zukunft.

Ein buntes Rahmenprogramm sorgt für gute Unterhaltung und Verschnaufpausen im Messegeschehen. So sind die Feldberger am 4. Oktober zu Gast auf der Oberrhein Messe. Jeweils um 13 und um 15 Uhr werden sie ihr Publikum mit einer 45-minütigen Show entzücken. Der Besuch der Show ist dabei im Eintritt der Oberrhein Messe bereits inklusive.

Zum guten Ton der Oberrhein Messe zählt das Benefizkonzert des Gospelchors Golden Harps, welches zugunsten der Tafel stattfindet. Das diesjährige Benefizkonzert findet am Dienstag, den 03. Oktober um 18 Uhr in der Oberrheinhalle statt. Tickets für das Konzert kosten im Vorverkauf 10 Euro und beinhalten bereits den Messeeintritt für diesen Tag.

Der Eintritt der Oberrhein Messe bleibt auch in diesem Jahr mit 5 Euro im Vorverkauf und 6 Euro an der Tageskasse, Familienkarte 13 Euro stabil. Karten können im Vorfeld unter www.reservix.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen gebucht werden. Kostenlos ist der Transfer mit Bussen vom Bahnhof beziehungsweise vom Park-and-Ride am Flugplatz.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.oberrhein-messe.de.

Für Fragen und Anregungen steht Ihnen das Team der Messe Offenburg gerne unter info@messe-offenburg.de oder +49 (0)781 9226-0 zur Verfügung.