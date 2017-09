Tag der Musterhäuser: Wohnen ausprobieren, Traumhäuser erleben

Die Fertigbauweise ist in Deutschland aktuell so beliebt wie nie: Jedes fünfte neu genehmigte Ein- und Zweifamilienhaus ist ein Fertighaus. Der Tag der Musterhäuser am kommenden Sonntag, den 17. September 2017 ist die perfekte Gelegenheit, um sich einmal näher mit der Bauweise auseinander zu setzen.