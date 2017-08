In Zukunft Zuhause: Neues maßgeschneidertes Effizienzhaus 40 Plus von Fingerhut

Fingerhut Haus hat erst kürzlich das neue Hausmodell Stuttgart im Musterhauspark in Fellbach vorgestellt. Von außen betrachtet bietet es klare Strukturen und individuelle Details. Im Inneren setzt sich die Individualität des Hauses fort und verfügt mit zwei großzügigen, frei gestaltbaren Etagen über viel Platz für die ganze Familie. Außerdem verwandeln ein intelligentes Dämmsystem und eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher das Objekt in ein Effizienzhaus 40 Plus. Ein wesentlicher Teil des Energiebedarfs wird unmittelbar am Gebäude erzeugt und gespeichert und die zum Einsatz kommende thermische Gebäudehülle besteht aus energetisch aufeinander abgestimmten ökologischen Komponenten. Somit entsteht im Inneren ein Raumklima auf bestmöglichem Niveau und von außen hält das Haus den Wettereinflüssen stand.

Neben den energetischen Kennwerten, überzeugt das Haus auch im Inneren: Neben der Haustür erstreckt sich ein moderner Flachdachanbau, der sowohl optische als auch funktionale Vorteile besitzt. Der Flach­dachanbau kann als Vergrößerung des möglichen Home Offices im Erdgeschoss dienen. Außerdem verfügt das Erdgeschoss unter anderem über einen lichtdurchfluteten Wohn- und Essbereich. Des Weiteren bietet der im Parterre liegende Hauswirtschaftsraum zusätzliche Nutzfläche und kann als Abstellraum aus der Küche praktikabel eingesetzt werden. Ins Ober­geschoss mit Galerie führt eine zentral angeordnete Treppe. Hier befinden sich ein Schlafzimmer nebst Ankleide und Bad sowie drei Kinderzimmer, die alternativ als Hobbyraum, weiteres Büro oder Ähnliches nutzbar sind. Zwei kleine Balkone eröffnen dabei den Zugang zur Natur. Somit besticht das Haus Stuttgart durch eine optimale Ausnutzung der Fläche auf zwei Etagen und architektonische Raffinessen.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.fingerhuthaus.de.