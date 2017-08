Separate Wohneinheiten: Twinline R von Rensch-Haus

Sieben intelligent geplante Grundrisse stellt Rensch-Haus unter dem Namen Twinline R vor, eine Hausreihe, die sich auf gesonderte Wohneinheiten spezialisiert hat. Von der beeindruckenden Stadtvilla über moderne und klassische Zweifamilienhäuser bis hin zur Doppelhaushälfte finden sich hier individuell nutzbare Wohnkonzepte. Die durchdachte Raumaufteilung orientiert sich an den Bedürfnissen eines modernen Familienlebens.

Zeitgemäße Architektur und geschmackvolle Fassadengestaltung erfüllen höchste Ansprüche an die optische Erscheinung des Wunschhauses. Im Zusammenspiel mit dem serienmäßigen, diffusionsoffenen Dämmkonzept thermo-around aktiv von Rensch-Haus bietet Twinline R ein rundum gelungenes familienfreundliches, nachhaltiges und modernes Wohnerlebnis.

Dieses Hauskonzept bietet eine Menge Vorteile: Optimale Grundstücksausnutzung und geringerer Energieverbrauch sind als erstes zu nennen. In einem Mehrgenerationenhaus wird der Alltag einer Familie durch das Zusammenspiel von Jung und Alt enorm erleichtert. Sinnvoll ist auch die berufliche Nutzung der zusätzlichen Wohnräume als Büro, Studio oder Praxis. Wer sein Haus mit einer Einliegerwohnung baut, hat als Vermieter zusätzliche Einkünfte und spart Steuern – eine clevere Vorgehensweise, um die Finanzierung des neuen Hauses zu erleichtern. Zudem gibt es die Förderangebote der KfW-Bank.

Bauherren, die mit Rensch-Haus ein Holzfertighaus mit einer zusätzlichen Wohneinheit bauen, können somit ein zinsgünstiges KfW-Darlehen in Höhe von 200.000 Euro erhalten und dieses bei einem KfW-Effizienzhaus-Standard 40 Plus um den maximalen Tilgungszuschuss in Höhe von 30.000 Euro (15.000 Euro pro Wohneinheit) reduzieren.

Weitere Informationen unter www.rensch-haus.com.