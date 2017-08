Gesundes Lifestyle-Haus zu attraktivem Familienbudget ab 163.000 Euro

„Heimkommen. Durchatmen. Wohlfühlen.“ – Herzlich Willkommen in Ihrem Ideenhaus von Baufritz. Jeder Quadratzentimeter des kompakten Grundrisses (125 oder 137,5 m²) wird dank geschickter Planung optimal genutzt. Das Wohngefühl? Großzügig! Die Räume sind hell und holen mit großflächigen Fenstern die Natur ins Haus. Eine weitere Besonderheit: Bei der Raumplanung sind die Kunden völlig frei. So ist es ganz offen, wo Küche, Essbereich und Wohnzimmer platziert werden, wo es eine Zwischenwand gibt und wo sich Wohnen wie im Loft anfühlen soll. Es gibt optional verschiedene, beliebig platzierbare Raumtrennsysteme und funktionale Möbelstücke, die Sitzkomfort und Staufläche zugleich bieten. Diese wurden exklusiv mit Produktdesign-Studenten der Fachhochschule Joanneum in Graz für Baufritz entwickelt. Der eigenen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Nicht nur innen sondern auch von außen, für jeden Mensch sieht sein Traumhaus anders aus. Eine Holzfassade mit schmaler, breiter oder senkrecht angebrachter Verschalung oder eine biologische Mineralputzfassade mit klassischen Faschen. Ein Flächiges Fassadenbild oder ein Überstand der Fassade im Dachgeschoss mit integrierten Schiebeläden – natürlich gilt auch hier maximale Freiheit in Sachen Optik. Gestalterisch ist mit diesen Instrumenten jede Stilrichtung problemlos umsetzbar.

Häuslebauer bekommen alle Baufritz-Mehrwerte, wie die integrierte Elektrosmogschutzebene, geschirmte Leitungen, die patentierte Bio-Dämmung aus Hobelspänen, nachhaltige Materialien, perfekte Handwerksqualität und eine garantiert gesunde Raumluft zu einem fairen und gleichzeitig familientauglichen Budget. Das als KfW-Effizienzhaus 55 realisierbare und somit staatlich förderbare Aktionshaus ist im Standard bereits mit einer Qualitäts-Luftwärmepumpe inklusive Warmwasserspeicher und Fußbodenheizung ausgestattet. Bezugsfertig ist Mein Ideenhaus bereits ab 271.000 Euro zu haben, als Ausbauhaus sogar schon ab 163.000 Euro (ab Oberkante Keller). Apropos Keller – Sie ahnen es: Mein Ideenhaus kann je nach Wunsch mit Keller oder budgetschonend auf der Bodenplatte realisiert werden.

Weitere Informationen unter www.baufritz.com/de/architektur-und-haeuser/mein-ideenhaus.