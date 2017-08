Huf Haus: Leben im Einklang mit der Natur

Der Name Huf Haus steht für ein Westerwälder Unternehmen mit über hundertfünfjähriger Firmentradition, dessen Erfolg sich auf eine ebenso visionäre wie exklusive Fachwerkbauweise gründet. Das für Huf Haus typische Architekturkonzept, das auf den Elementen Holz und Glas basiert, wurde im Jahr 1972 mit dem Bau des ersten Huf-Fachwerkhause 2000 zum Leben erweckt.

Das Unternehmen Huf Haus, das heute in der dritten Generation von Georg Huf geleitet wird, hat sich mit der Kombination aus Vision und handwerklicher Präzision zum Marktführer für moderne Fachwerkarchitektur in Europa entwickelt. Das in seiner Form einzigartige Konzept von Huf Haus überzeugt Bauherren mit hohen Ansprüchen an Wohngefühl, Individualität und Qualität in der ganzen Welt.

Die typische Fachwerkarchitektur mit ihren bodentiefen Verglasungen bezieht die Umwelt unmittelbar in das Wohnerlebnis mit ein. Aus dieser Nähe und Verbundenheit zur Natur erwächst im Unternehmen die Verpflichtung, ökologisch verantwortungsbewusst zu handeln. Daher fokussiert Huf Haus seine Innovationsarbeit besonders auf den Bereich der Energieeffizienz und wurde dafür bereits mehrfach von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) mit Gold und Platin ausgezeichnet.

Die Huf-Häuser aller Produktlinien entsprechen bereits in der Standardausführung der KfW-Energieklasse Effizienzhaus 55 und besitzen die Goldplakette für Nachhaltigkeit; auf Wunsch kann jedes Haus in der Ausführung als Plusenergiehaus oder KfW-Effizienzhaus 40 beziehungsweise KfW-Effizienzhaus 40 Plus gebaut werden.

Weitere Informationen unter www.huf-haus.com.