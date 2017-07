0180-Servicenummern: Mehrkosten nicht mehr erlaubt

Wer bei einem Onlinekauf Fragen zu seinem Vertrag hat, ist meist darauf angewiesen, eine teure 0180-Nummer anzuwählen, die den Anrufer bis zu 0,42 Euro pro Minute kosten kann. Dies ist rechtswidrig. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied zugunsten der Verbraucher und stellte in einem Urteil klar: Wer sich in einer Vertragsfrage an ein Unternehmen wenden möchte, soll wegen hoher Telefongebühren nicht davon abgeschreckt werden. Die Kosten für den Anruf bei einer Servicenummer sollen diejenigen eines gewöhnlichen Telefongesprächs nicht übersteigen. Fragen zum Vertrag seien schließlich Teil des Vertrags

(Urteil vom 02.03.2017, C-568/15).

Vor Mehrkosten ist der Verbraucher zukünftig also geschützt. Sollte der Anrufer jedoch feststellen, dass er durch das Anwählen einer 0180-Nummer weiterhin eine teure Gebühr zahlen muss, kann er der Abrechnung widersprechen. Er hat das Recht, die Zahlung zu verweigern. Alternativ kann sich der Betroffene auf den Hinweis der Wettbewerbszentrale, der Verbraucherzentrale oder auf einen Wettbewerber beziehen. Da das Unternehmen wettbewerbswidrig handelt, muss dieses mit einer kostenpflichtigen Abmahnung oder gar mit einem Gerichtsverfahren rechnen. Im Zweifelsfall sollten Betroffene einen Anwalt aufsuchen. Fachanwälte und Anwälte, die sich auf bestimmte Rechtsgebiete spezialisiert haben, nennt Ihnen auf Anfrage die Rechtsanwaltskammer Koblenz oder der Anwaltsuchdienst unter www.rakko.de.

