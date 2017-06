Die neue BAUIDEE: Ab 17.06. im Handel!

Da ist sie, die neueste, druckfrische Ausgabe der BAUIDEE! Das aktuelle Heft 04_2017 für Juli/August ist ab dem 17.06.2017 im Zeitschriftenhandel und in unserem BAUIDEE-Online-Shop unter www.bauidee-shop.de erhältlich.

In unserem 28 Seiten starken Spezial zeigen wir Ihnen, auf welche Kombination moderner Heiztechnik Hausbesitzer setzen sollten. Denn obwohl die Reduktion von klimaschädlichem CO2 im Stromsektor weit fortgeschritten ist, droht Deutschland dennoch seine politischen Klimaziele bis 2020 zu verfehlen. Denn die Energiewende kommt insgesamt nur schleppend voran. Dabei stecken gerade im Wärmebereich enorme Potenziale für Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien – leisten in deutschen Kellern noch immer circa 16 Millionen veraltete Heizkessel ihren Dienst.

Beim Wechsel zu moderner Heiztechnik kommt es allerdings auf die eingesetzten Ressourcen an. Hier dominiert Gas noch immer als Wärmeenergieträger im Einfamilienhaus. Warum sollte ein Eigenheimbesitzer auch in Dämmung und erneuerbare Energien investieren, wenn der Preis für Öl und Gas entgegen aller Prognosen sinkt? Um neben den positiven Umwelteigenschaften einen weiteren Anreiz zu schaffen, hat das Bundeswirtschaftsministerium mit seiner neuen Förderstrategie Energieeffizienz und Wärme aus Erneuerbaren Energien die bisherige Förderlandschaft klarer strukturiert und lässt die Förderung von fossilen Heizkesseln in drei Jahren auslaufen. Auf welche Kombination moderner Heiztechnik Hausbesitzer daher setzen sollten, zeigen wir Ihnen im großen Spezial. Damit Sie schon heute Ihren persönlichen Beitrag zur Energiewende leisten können.

Eine Fassade, die energetisch auf neuestem Stand ist, unterstützt den Wechsel auf moderne Heiztechnik. Deshalb zeigen wir Ihnen, wie Sie die Hülle Ihres Hauses richtig dämmen und dabei optisch ansprechend sowie wetterfest gestalten. Ein nicht nur äußerlich ansprechendes Wohnen und Leben auf einer Ebene ermöglicht Ihnen der Bungalow. Er erlebt aktuell seinen zweiten Frühling, hat aber in seiner modernen Erscheinung nur wenig mit den Klassikern mit Flachdach aus den 1960er und -70er Jahren gemein. Damit Sie die Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden zu jeder Jahreszeit genießen können, stellen wir Ihnen die neuesten Fenster und Verschattungsmöglichkeiten vor. Und wer das Erlebnis Hausbau am liebsten mit Gleichgesinnten teilen möchte, erfährt in der Rubrik "Geld & Recht" worauf es bei Bauherrengemeinschaften zu achten gilt. Das alles und noch viel mehr erwartet Sie im neuesten Heft der BAUIDEE - im Handel oder unter shop.bauidee.de!

Die Themen der aktuellen BAUIDEE-Ausgabe im Überblick:

• Reportagen: 4 umfangreiche Reportagen aus den Bereichen Neubau & Sanierung

• Spezial: Heizung & Energie - Zeit für moderne Technik

• Dach & Fassade: Gut geschützt bei Wind & Wetter

• Trendthema Bungalow: Großzügig leben auf einer Ebene

• Fenster & Verschattung: Eine komfortable Kombination

• Geld + Recht: Bauherrengemeinschaft - Gemeinsames Bauen spart Kosten

Weitere Informationen unter www.bauidee.de.