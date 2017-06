VPB: Bei der Grunderwerbsteuer lässt sich sparen

Die Grunderwerbsteuer kann eine nicht unerhebliche finanzielle Zusatzbelastung beim Kauf einer Immobilie sein. Was viele nicht wissen: Sie lässt sich beim Kauf gebrauchter Eigenheime in der Regel reduzieren. So können beispielsweise Einbauküchen, Einbaumöbel, ein Gartenhaus, eine eingebaute Sauna, ja selbst das Öl im Tank aus dem Kaufpreis herausgerechnet werden, wissen die Experten vom VPB. Für diese beweglichen Extras muss dann keine Grunderwerbsteuer bezahlt werden. Solche Details sollten immer im Kaufvertrag aufgelistet werden. Dabei müssen die angesetzten Preise nachvollziehbar sein, sonst erkennt sie das Finanzamt nicht an. Der VPB rät, die Details mit dem Steuerberater zu klären und sich nicht wegen vermeintlicher Steuerersparnis verleiten zu lassen, Preise zu hoch anzusetzen. In jedem Fall sollten sich die Käufer die Rechnungen für die gesondert veranschlagten Einbauten aushändigen lassen. Übrigens: Ob wie bisher beim Kauf einer Eigentumswohnung die Instandhaltungsrücklage, die für die Wohnung aufgelaufen ist, ebenfalls aus dem Kaufpreis herausgerechnet werden kann, ist eine derzeit noch offene Frage.

Weitere Informationen unter www.vpb.de.