Neuer Look für FertighausWelt.de

Mit dem neuen Design und den erweiterten Funktionen wandelt sich die Internetpräsenz des BDF von einer reinen Homepage der Musterhaus-Ausstellungen zu einem kundenorientierten Portal für alle Hausbauinteressierten. Auch personalisierte Newsletter und verstärkte Aktivitäten in den Social-Media-Kanälen gehen mit dem neuen Internetauftritt einher. Dank des Terminkalenders verpassen angehende Bauherren keine Hausmontage und keinen Aktionstag in ihrer Nähe, die ihnen exklusive Einblicke und Informationen aus erster Hand bieten. Und falls zunächst noch grundlegende Details zur Grundstückssuche, zu Fertighäusern oder zum nachhaltigen Baumaterial Holz von Nöten sind, ist auch diese Suche auf www.fertighauswelt.de möglich. Das gleiche gilt für Tipps rund um im Trend liegende, bauverwandte Lifestyle-Themen wie Outdoor-Küchen, das Home Office oder natürlichen Pflanzenschutz. So wird das neue Hausbauportal zu einem hilfreichen Begleiter auf dem Weg zum individuellen Traumhaus und auch darüber hinaus.