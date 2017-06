Bundesweiter Tag des deutschen Fertigbaus am 7. Mai 2017

So individuell die Menschen sind, so individuell auch ihre Vorstellungen vom Traumhaus. Die Hersteller moderner Holz-Fertighäuser versprechen die Umsetzung dieser individuellen Wohnwünsche, denn ihre Häuser kommen heute längst nicht mehr von der Stange, sondern werden mithilfe von Fachberatern und Architekten vollständig auf die Vorstellungen und den Bedarf der Baufamilie hin angepasst. Wer sehen möchte, wie die Traumfabriken der Fertighaushersteller funktionieren, erhält am alljährlichen Tag des deutschen Fertigbaus die perfekte Gelegenheit dazu.

„Die Eindrücke, die Besucher am Tag des deutschen Fertigbaus vor Ort beim Hersteller und in den Musterhausparks sammeln, helfen ihnen dabei, ihre Wohnwünsche zu formen und in die Tat umzusetzen. Sie sind eine unschätzbar wertvolle Ergänzung für den weiteren Planungsprozess“, sagt Dirk-Uwe Klaas, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF). Abgerundet wird der bundesweite Aktionstag von einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie sowie mit Köstlichkeiten aller Art.

Alle Informationen zum Tag des deutschen Fertigbaus, den Aktionen der Musterhausparks in ganz Deutschland und zu den Aktionen in Nord-, Ost-, Süd- und Westdeutschland finden Sie unter www.tddf.de.

Einen Überblick über Fertighaushersteller, Hausausstellungen und die Holz-Fertigbauweise bietet die Internetseite www.fertighauswelt.de.