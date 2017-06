Jeder, der bis zum 21. Juni 2017 ein Projekt für draußen in der Community hochlädt und erklärt, wie er es angefertigt hat, kann am Wettbewerb Mach mal was draußen teilnehmen. Dabei sind die Möglichkeiten vielfältig – Hochbeete, Gartenteiche, Kräuterspiralen, Gartenmöbel, Spielzeuge für Kinder oder Deko für den Balkon, vieles ist denkbar. Kreativität zählt. Wer gewinnt, entscheidet die Mach mal-Community: Angemeldete User können pro Projekt bis zu fünf Herzen vergeben.

Für die Bestplatzierten stehen folgende Preise bereit:

1. Preis: Eine Hängematte Premium mit Holzgestell von Conacord

2. Preis: Eine Transportkarre TS 1000 von wolfcraft

3. Preis: Außenlacke und Anti-Rost Metallschutzlacke von Alpina Farben

4. Preis: Garten-Öle von Xyladecor

5. Preis: Pflege-Gele von Xyladecor

6. Preis: Teakholz-Reiniger und Teak-Möbelöl von Xyladecor

Alle Informationen zum aktuellen Wettbewerb finden Sie unter www.mach-mal.de/wettbewerb/21/wettbewerb-mach-mal-was-draussen.