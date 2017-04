Die neue BAUIDEE: Ab 15.04. im Handel!

Da ist sie, die neueste, druckfrische Ausgabe der BAUIDEE! Das aktuelle Heft 03_2017 für Mai/Juni ist ab dem 15.04.2017 im Zeitschriftenhandel und in unserem BAUIDEE-Online-Shop unter www.bauidee-shop.de erhältlich.

In unserem 36 Seiten starken Spezial zeigen wir Ihnen, wie Sie das "Jucken in den Fingern", das uns jedes Jahr pünktlich im Frühling überkommt, stillen können. Denn die manchmal noch zaghafte Frühlingssonne bringt es ans Licht: Die Räume in unseren eigenen vier Wänden wirken verstaubt und vergilbt und verlangen schon fast nach einem frischen Ambiente. Dabei ist es mit einem Frühjahrsputz allein oft nicht getan - Renovieren und Modernisieren ist angesagt. Die passenden Anregungen dazu liefern uns die zahlreichen Messen, die schon zu Beginn des Jahres in ihre Hallen locken. Deshalb hat die Redaktion Ihnen die Messehighlights von der alle zwei Jahre stattfindenden Weltleitmesse BAU in München mitgebracht und stellt neue, spannende und hilfreiche Innovationen aus allen Bereichen - von der Außenwand, über die Küche bis hin zur Gestaltung der Innenräume vor. Entdecken Sie, worauf Bauherren heute besonderen Wert legen und welche Lösungen es gibt, damit das Haus zukunftssicher und auch bis ins hohe Alter komfortabel bleibt. Und damit Sie nach getaner Arbeit Ihre wertvolle Freizeit möglichst ausgiebig genießen können, erklären Ihnen Experten in dieser Ausgabe, worauf es bei der Planung eines pflegeleichten Gartens ankommt und wie Sie dadurch die anstehenden Aufgaben in überschaubaren Maßen halten. Wer sich in seinem Traumhaus nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen möchte, sollte bei der Auswahl seiner Haustür auf eine entsprechende Sicherheitsausstattung achten. Dass Funktionalität und Design sich dabei keineswegs ausschließen, zeigen die aktuellen Modelle der Haustürenhersteller. Dabei lassen sie auch das Thema Energieeffizienz natürlich nicht außen vor. Wieso es sich für Bauherren auch beim Bau ihres Traumhauses schon heute lohnt energetisch über dem aktuell geltenden Mindestenergiestandard zu bauen, lesen Sie zudem in der Rubrik "Geld & Recht". Das alles und noch viel mehr erwartet Sie im neuesten Heft der BAUIDEE, im Handel oder unter shop.bauidee.de!

Die Themen der aktuellen BAUIDEE-Ausgabe im Überblick:

• Reportagen: 4 umfangreiche Reportagen aus den Bereichen Neubau & Sanierung

• Spezial: Die Bautrends des Jahres - Neue Techniken, Materialien und Systeme

• Start in die Gartensaison: So geht die Pflege leicht von der Hand

• Haustüren: Optik und Komfort treffen Sicherheit

• Geld + Recht: Energetisch Bauen lohnt sich schon heute

Weitere Informationen unter www.bauidee.de.