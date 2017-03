Frühjahrscheck für Haus, Garten und Baustelle

Der Frühling kommt und damit ist es an der Zeit für Hausbesitzer, ihre Immobilie in Ordnung zu bringen. Sturmschäden, wie etwa verrutschte Ziegel, sind von unten oft nicht immer sichtbar und zeigen sich mitunter erst nach Monaten. Beispielsweise durch einsickerndes Regenwasser. Steht das Dach offen, dringt bei Regen langsam Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion. Bis das entdeckt wird, ist oft die Dämmschicht durchnässt und Schimmel macht sich breit. Damit es erst gar nicht so weit kommt, sollten alle Hausbesitzer ihr Dach im Frühjahr sorgfältig kontrollieren lassen. Während der Hausherr das Flachdach unter Umständen selbst untersuchen kann, sollte er beim geneigten Dach einen Fachmann beauftragen. Rund eine Stunde brauchen erfahrene Fachleute dafür.

Nicht nur die Ziegel müssen kontrolliert werden, sondern auch Fallrohre und Regenrinnen, Ortgangbretter, Dachflächenfenster, Gauben, Zinkeindeckungen an Kehlen und Graten, Schornsteine samt den Trittstufen für den Schornsteinfeger wie auch Schneefanggitter, Vordächer und die Paneele der Solaranlage. Alles muss sicher und fest verankert sitzen.

Fassaden und Fenster können Hausbesitzer selbst prüfen. Risse im Putz, Schäden an der Wärmedämmung, abblätternde Anstriche und hohl klingende Putzflächen sollten in den Sommermonaten repariert werden, ehe sie sich im nächsten Winter zum teuren Bauschaden entwickeln.

Gleiches gilt für Fenster und Rollläden. Sitzen die Führungsschienen noch fest? Schließen die Fenster noch dicht? Alle diese Punkte und mehr listet der Ratgeber „Frühjahrscheck für Haus und Garten“ detailliert auf. Dazu gehört auch eine umfangreiche Checkliste, damit die Immobilienbesitzer bei ihrer Begehung nichts vergessen.

Aufmerksam hinsehen sollten auch Bauherren noch unfertiger Häuser: Winterwetter richtet auch an schlecht gesicherten Rohbauten Schäden an. Der VPB empfiehlt hier besondere Vorsicht: Wenn im Keller lange Wasser gestanden hat oder die Mauerkronen durchnässt sind, dann sollte nicht einfach weitergebaut werden. In diesem Fall sollten Bauherren lieber mit dem eigenen Sachverständigen die Baustelle besichtigen und prüfen, ob Wasser und Frost Mängel verursacht haben oder nicht.

Den kostenlosen VPB-Ratgeber Frühjahrscheck für Haus und Garten finden Bauherren und Hausbesitzer auf der Internetseite des Verbands im Bereich Services in der Rubrik VPB-Ratgeber.

Weitere Informationen unter www.vpb.de.