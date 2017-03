Die neue BAUIDEE: Ab 18.02. inklusive Gratismagazin im Handel!

Da ist sie, die neueste, druckfrische Ausgabe der BAUIDEE! Das aktuelle Heft 02_2017 für März/April ist ab dem 18.02.2016 im Zeitschriftenhandel und in unserem BAUIDEE-Online-Shop unter www.bauidee-shop.de erhältlich.

In unserem 30 Seiten starken RATGEBER berichten Architekten aus erster Hand, was im kommenden Jahr beim Hausbau gefragt ist. Lesen Sie, welche Wohnbedürfnisse moderne Bauherren heute haben und wie Sie Ihr persönliches Traumhaus zukunftsfähig planen und gestalten. Zahlreiche Hausbeispiele liefern Ihnen zudem die passenden Inspirationen und Ideen für die Realisierung Ihrer Hausbauträume. Doch kein Hausbau ohne das passende Grundstück. Experten erklären in der Rubrik Geld & Recht, wie Sie auch in Zeiten immer knapper werdenden Baulands ein geeignetes Grundstück finden. Und da immer mehr Immobilienbesitzer Haus und Garten verbinden wollen, denken sie über die Anschaffung eines Wintergartens nach. Wir verraten, wie Sie mit einer guten Planung aus der gläsernen Oase mehr als nur einen einfachen Anbau machen. Zudem zeigen wir Ihnen, auf welche Trends sich Bauherren und Modernisierer 2017 bei den Wohnrauminnentüren freuen dürfen. Und damit es auch schön kuschelig wird in den eigenen vier Wänden, stellt Ihnen die Redaktion energiesparende Fassadendämmungen als Alternativen zum klassischen Wärmedämmverbundsystem (WDVS) vor, wie zum Beispiel hinterlüftete Fassaden. Und damit Sie Ihr Traumbad gleich mit planen können, liegt der aktuellen Ausgabe das BADmagazin der SHK kostenlos bei. Das alles und noch viel mehr erwartet Sie in diesem starken Doppelpack, erhältlich im Handel oder unter shop.bauidee.de!

Die Themen der aktuellen BAUIDEE-Ausgabe im Überblick:

• Reportagen: Wunderschöne und inspirierende Reportagen aus den Bereichen Neubau & Sanierung

• RATGEBER: Architekturtrends 2017 - Das ist beim Hausbau gefragt

• Alternativen zu WDVS: Es geht auch anders

• Wintergarten: Wohlfühloasen hinter Glas

• Innentüren: Neues Verständnis von Design

• Grundstückssuche: Kein Hausbau ohne Grundstück

Weitere Informationen unter www.bauidee.de.