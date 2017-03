Wohnblockhaus: Gesund wohnen im modernen Massivholzbungalow

Dass Blockhausarchitektur modern sein kann, beweist das Haus am Schwitzelsbach. Die Hauseigentümerin wollte keinesfalls in einem Haus „mit Holzhüttencharakter“ wohnen, sodass ihr Traumhaus am Schwitzelsbach nun mit heller, freundlich-schlichter Außenfassade und lichtdurchfluteter, schnörkelloser Innenarchitektur besticht. Die glatten, schlichten Kiefernwände des Fullwood-Wohnblockhauses sind einschalig und bestehen durch und durch aus robustem Polarkiefernholz. Innen wurden sie mit UV-Schutz vor dem Nachdunkeln bewahrt und bezaubern mit ihrer natürlich-hellen Kiefernfarbe, während sie außen in einem hellen grau gestrichen wurden, dem weiße Akzente hinzugefügt sind. Alle Trennwände im Haus sind ebenfalls weiß, oder teils farbig, gestrichen, um das helle und moderne Ambiente zu betonen. Ein offener Sichtdachstuhl verleiht dem weitläufigen, barrierefreien Bungalow auch vertikale Großzügigkeit. Besonders im offenen Wohnbereich beeindruckt die Sicht auf den imposanten Firstbalken.

Kurze Bauzeit ohne Sorgen: Das Haus wurde vom Hersteller individuell nach den Vorstellungen seiner Eigentümer mit Blick aufs Alter geplant und dann im Werk passgenau vorgefertigt, sodass alle Wandelemente und Dachbalken in kurzer Zeit auf der Baustelle montiert werden konnten. Das chemisch unbehandelte Blockhaus wurde nachhaltig mit Kiefernholz aus ökologischer Forstwirtschaft gebaut und leistet einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz, so das Unternehmen. Sein wohltuendes, gesundes Wohnklima und die hervorragende Dämmeigenschaft der Vollholzwände sorgen für jene einzigartige Behaglichkeit, die seine Eigentümer so schätzen. Das sei Genusswohnen pur, ist Fullwood überzeugt.

