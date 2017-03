Gratisbeilage: Neues BADmagazin zeigt, wie Wunschbäder realisiert werden

Die nächste BAUIDEE 02_2017 für März/April erscheint am 18.02.2017. Dieser Ausgabe ist das neue BADmagazin der SHK als kostenloses Begleitheft hinzugefügt. Erfahren Sie schon jetzt, was Sie in diesem starken Doppelpack auf insgesamt mehr als 236 Seiten erwartet.