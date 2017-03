Messe BAUEN WOHNEN Garten: Mitmachen und Karten gewinnen!

Alle Bauherren und Hausbesitzer finden auf der Messe in Offenburg ein strukturiertes Angebot rund um wertbeständiges und ökologisches Bauen, Renovieren und Sanieren sowie das Themenspezial Energieeffizienz und Immobilien. Der Wohnbereich der Ausstellung steht für pures Wohngefühl und bringt Design und Funktion in Einklang. Stilvolle Akzente, Möbel, Leuchten und smarte Haustechnik lassen Wohnträume entstehen. Ausgewählte Einrichtungsobjekte werden dabei in der Designallee in Szene gesetzt. Die zweite Messehalle überzeugt durch Schaugärten, Kunst und Lifestyle-Inspirationen, mit einem exklusiven Angebot von Gartenplanung bis zur Ausstattung, Dekoration und Pflanzen.

NEU: Die BAUEN WOHNEN Garten erweitert die Messe um den Bereich Interieur & Accessoires. Aussteller aus dem Wohnbereich finden eine Plattform, um dekorative Wohnaccessoires, Leuchten, Textilien, Behältnisse und Tischkultur stilvoll in Szene zu setzen.

Sie haben nun die Möglichkeit 20 x 2 Eintrittskarten für die Messe BAUEN WOHNEN Garten, veranstaltet von der Messe Offenburg vom 17. - 19. März 2017, zu gewinnen.

Senden Sie uns hierfür einfach eine Mail mit dem Stichwort "Bauen Wohnen Garten" und unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Versandanschrift an redaktion@bauidee.de.

Die ersten 20 Einsendungen bekommen die Eintrittskarten rechtzeitig vor Messebeginn nach Hause geschickt. Einsendeschluss ist hier der 10. März 2017, 12 Uhr, damit wir noch eine rechtzeitige Zustellung der Sendung vor Messebeginn anstreben können.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück und einen gelungenen Messebesuch!

Weitere Informationen rund um die Messe BAUEN WOHNEN Garten unter www.bauenwohnengarten.de.