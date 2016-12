Weihnachtsgroßeinkauf: So lagern Sie Ihre Lebensmittel richtig

Die Geschäfte haben über die Feiertage geschlossen und die Liebsten sind zahlreich zu Besuch gekommen über die Feiertage. Damit die Großeinkäufe für die Weihnachtsfeiertage nicht umsonst gewesen sind, sollten diese richtig gelagert werden.

Milchprodukte und Aufschnitt: Die ideale Temperatur für Milchprodukte wie Joghurt, Quark, Sahne oder Käse sowie für Aufschnitt liegt bei 5 bis 8 Grad Celsius (°). Manche Modelle verfügen dabei über eine sogenannte Umluftkühlung, welche die eingestellte Temperatur im gesamten Kühlraum konstant hält. Lediglich die Temperaturen in den Schubladen weichen von der eingestellten Temperatur ab.

Gegen Schimmel auf dem Käse helfen ein paar Zuckerwürfel in der Frischhaltedose: Der Zucker bindet Feuchtigkeit und bremst als natürliches Konservierungsmittel die Schimmelpilze auf seiner Oberfläche. Nach ein paar Wochen einfach austauschen.

In die Kühlschränke eingebaute Hygiene-Filter können zudem laut Herstellerangaben 99,9 % aller Bakterien beseitigen und so die Luft im gesamten Kühlschrank rein halten.

Fisch und Fleisch: Fisch und Fleisch müssen bei einer konstanten und angemessenen Kühltemperatur aufbewahrt werden und sollten daher im kältesten Bereich des Kühlschranks platziert werden. Um das Risiko einer Lebensmittelvergiftung zu minimieren, sollten frischer Fisch und rohes Fleisch nach dem Kauf zügig verbraucht werden.

Obst und Gemüse: Zahlreiche Gemüsesorten gehören ebenfalls in den Kühlschrank: Kohl, Spargel, Paprika, Spinat und Salat bleiben im Gemüsefach lange frisch. Ebenso Steinobst, Birnen und Kiwi. Doch Vorsicht bei Äpfeln! Auch Sie gehören unten in den Kühlschrank, allerdings getrennt von anderem Obst und Gemüse. Denn Äpfel verströmen das Gas Ethylen, das den Reifeprozess von Produkten in ihrer Nähe beschleunigt. Um dies zu verhindern, packen Sie die Äpfel einfach in eine Plastiktüte. Dabei kann eine zu hohe oder zu niedrige Feuchtigkeit und anhaltende Dunkelheit frisches Obst und Gemüse schneller eingehen lassen und zu Vitaminverlust führen. Hierfür bieten die Hersteller beispielsweise sogenannte VitaminSafe-Fächer an, die diesem Effekt mit einer besonderen Membran und LED-Beleuchtung wirksam vorbeugen sollen.

Diesen Produkten tut die Kälte nicht gut:

Frische Kräuter sollten am Stiel geschnitten und in ein Glas mit Wasser gestellt werden.

Brot wird bei zu niedrigen Temperaturen hart und lässt sich besser in speziellen Brotkästen aufbewahren.

Schokolade wird möglichst bei 12 bis 20 ° gelagert und ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.

Tomaten verlieren im Kühlschrank ihr Aroma und sollten bei Zimmertemperatur aufbewahrt werden.

Kartoffeln, Kürbis und Zwiebeln sollten an einem trockenen und dunklen Ort, zum Beispiel dem Keller, aufbewahrt werden.

Öle gerinnen bei starker Kälte und sollten an einem kühlen und dunklen Ort gelagert werden.

