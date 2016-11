Alle Jahre wieder: Initiative „Türen wechseln jetzt!“ veranstaltet Adventskalender-Gewinnspiel

Die Vorweihnachtszeit wird in diesem Jahr auf der Seite www.tuerenwechsel.de märchenhaft, denn der Adventskalender dreht sich dieses Mal rund um Türen und Tore in Märchen. Jeden Tag können Sie auf der Internetseite der Initiative eine Tür öffnen und ein Märchen lesen. Ergänzt werden die Geschichten mit schönen Illustrationen und passenden Tipps rund um die Innentür. Außerdem haben die Leserinnen und Leser die Möglichkeit, an dem Adventskalender-Gewinnspiel teilzunehmen und einen Gutschein für neue Innentüren im Wert von 1.000 Euro zu gewinnen.

Die Teilnahme ist denkbar einfach: Besucher müssen lediglich Name und E-Mail-Adresse im Gewinnspielformular angeben. Da die Teilnahme täglich einmal möglich ist, wird die Gewinnchance mit jedem zusätzlich abgeschickten Gewinnspielformular erhöht, es lohnt sich daher, jeden Tag ein Türchen zu öffnen.

Mit der Initiative Türen wechseln jetzt! möchte die Fachgruppe Innentüren des Verbands der Deutschen Holzwerkstoffindustrie (VHI) Häuslebauer, Eigenheimbesitzer und Mieter über die Bedeutung von Innentüren als modernes Designelement informieren. Auf der Homepage www.tuerenwechsel.de werden Tipps und Tricks rund um den Ein- und Ausbau sowie zur Pflege von Innentüren gegeben. Außerdem haben Besucher die Möglichkeit über ein Online-Formular Fragen direkt an Türenexperten zu stellen. Aktuelle Neuerungen und Entwicklungen aus der Welt der Innentüren werden unter der Rubrik Türentrends vorgestellt.

Foto: VHI