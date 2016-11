Weihnachtsbeleuchtung: Sicher ist besser

Lichterketten in allen Farben, Glitzereffekte und Deko-Figuren in Übergröße – Weihnachtsbeleuchtung nach amerikanischem Vorbild wird auch in Deutschland immer beliebter. Für alle, die ihr Haus in großem Stil weihnachtlich illuminieren möchten, hat das Internetportal immoexperten.de einige wichtige Hinweise zusammengefasst.