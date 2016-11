Sicherer Umgang mit brennenden Kerzen

Wind, Regen, Kälte - in der winterlichen Jahreszeit ziehen wir uns in die eigenen vier Wände zurück und sehnen uns nach Gemütlichkeit. Kerzen spenden dabei ein warmes Licht und schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Doch die brennenden Wachslichter sind Jahr für Jahr für zahlreiche Brände verantwortlich. Dies ließe sich durch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen allerdings häufig vermeiden. Die Versicherungsexperten der Barmenia erklären, was Sie im Umgang mit Kerzen beachten sollten.