Profi-Check: So läuft die Heizung auch im Winter rund

Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit rückt die Heizung wieder in den Fokus der Hausbesitzer, denn ein Ausfall mitten im Winter kann sehr ungemütlich werden. Damit das nicht passiert, sollte die Anlage regelmäßig gewartet werden – am besten, bevor es richtig kalt wird. Dafür prüft ein Fachmann die einzelnen Komponenten auf ihre Funktion. Er nimmt aber auch die Einstellungen genau unter die Lupe und sorgt damit für einen effizienten und kostengünstigen Betrieb.

„Jetzt im Herbst ist der richtige Zeitpunkt für eine professionelle Heizungswartung“, weiß Lambert Lucks vom Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO). Dafür sollte ein Fachmann sich die Anlage vor Ort genau ansehen. „Besonders wichtig ist die Reinigung des Heizkessels, um etwaige Ablagerungen auf den Wärmetauscherflächen zu entfernen. Die würden eine Wärmeübertragung auf das Heizungswasser behindern und so zum Schornstein hinaus heizen“, so Lucks. Wie beim Auto gelte auch für Heizungsanlagen eine jährliche Inspektionsempfehlung.

Verschleißteile wie die Brennerdüse und der Ölfiltereinsatz werden bei der Wartung ersetzt. Werden jetzt noch die Einstellungen überprüft und optimiert und die Heizkörper entlüftet, steht dem energie- und kostensparenden Einsatz im Winter nichts mehr im Wege.

Ist der Heizkessel älter als 20 Jahre, lohnt es sich in der Regel, ihn gegen einen neuen auszutauschen. Mit moderner Öl-Brennwerttechnik hat sich die Anschaffung laut IWO-Experten dank der Brennstoff-Einsparungen von bis zu 30 % innerhalb weniger Jahre amortisiert. Zusätzlich gespart werden kann bereits beim Kauf. Mit der Aktion Deutschland macht Plus! gibt es derzeit bis zu 3.200 Euro Zuschuss. Weitere Infos zur Aktion, zum Thema Energiesparen sowie eine Expertensuche für Handwerksbetriebe in der Region gibt es im Internet unter www.zukunftsheizen.de.