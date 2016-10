Heizkosten sparen: Männer setzen auf Technik, Frauen auf Kuschelpullover

Es ist soweit: Die Kälte der ersten Herbsttage macht sich allmählich auch drinnen bemerkbar. 67 % der Deutschen drehen deshalb spätestens im Oktober zum ersten Mal die Heizung auf, das zeigt eine repräsentative Umfrage des Immobilienportals immowelt.de. 26 % beginnen erst im November zu heizen, 6 % im Dezember.

Frauen sind allerdings verfrorener: Bei 72 % der weiblichen Befragten sorgt die Heizung spätestens Ende Oktober für eine warme Wohnung, von den Männern schalten nur 62 % bis dahin die Heizung an. Auch in anderer Hinsicht unterscheiden sich Mann und Frau in ihren Heizgewohnheiten: Um Heizkosten zu sparen, zieht sich jede dritte Frau (33 %) lieber einen warmen Pulli an oder hüllt sich in eine Decke – bei den Männern tun das nur 24 %. Diese (34 %) setzen zur Kosteneinsparung eher auf Technik und steuern ihre Heizung per Zeitschaltuhr (Frauen: 26 %).

Viele Befragte haben darüber hinaus noch andere Strategien entwickelt, um Heizkosten zu sparen. Jeder zweite Deutsche (51 %) heizt deshalb gezielt nur die Räume, in denen er sich wirklich aufhält, und achtet dann darauf, die Zimmertüren geschlossen zu halten. Zweitbeliebteste Sparstrategie ist der Einsatz einer Zeitsteuerung (30 %). 29 % ziehen sich wärmer an oder wickeln sich in eine Decke, um Heizkosten zu sparen. Lediglich 15 % der Befragten sind solche Spartricks völlig egal: Sie heizen munter drauflos und wollen einfach nicht frieren.

Für die von immowelt.de beauftragte, repräsentative Studie Wohnen und Leben 2016 wurden im Februar 2016 deutschlandweit 1.000 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.

Die Ergebnisse der Studie im Überblick:

Wann schalten Sie in der Regel zur Winterzeit die Heizung an?

im Januar: 1 %

im Dezember: 6 %

im November: 26 %

im Oktober: 43 %

im September: 17 %

wir heizen auch im Sommer: 7 %

Was machen Sie, um Heizkosten zu sparen?

nur einzelne Räume heizen und die Zimmertüren schließen: 51 %

nutze eine Zeitsteuerung für die Heizung: 30 %

warme Kleidung tragen/in eine Decke hüllen: 29 %

schalte die Heizung manuell nur stundenweise ein: 28 %

Rollläden zur Wärmedämmung möglichst unten lassen: 20 %

heize nur wenig und nutze dann Heizdecke/Kirschkernkissen/Wärmeflasche: 8 %

nichts, ich will nicht frieren: 15 %

