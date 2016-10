Die neue BAUIDEE: Ab 15.10. im Handel!

Da ist sie, die neueste, druckfrische Ausgabe der BAUIDEE! Das aktuelle Heft 05_2016 für November/September ist ab dem 15.10.2016 im Zeitschriftenhandel und in unserem BAUIDEE-Online-Shop unter www.bauidee-shop.de erhältlich.

In unserem 36 Seiten starken Ratgeber nehmen wir Sie an der Hand auf Ihrem Weg ins Traumhaus und erklären Ihnen worauf Sie bei der Entscheidungsfindung für einen Neubau oder für eine Bestandssanierung achten sollten. Haben Sie Ihr Traumobjekt vor Augen, gilt es die Finanzierung zu sichern und zu entscheiden, welche intelligente Haustechnik mit einziehen darf. Damit alles auf einem soliden Fundament steht, bietet sich der Bau eines Kellers an. Und um alles ins rechte Licht zu rücken, zeigen wir Ihnen, worauf es bei der Planung des Lichtkonzepts ankommt. Vor Freude strahlen Sie dann sicher, wenn Sie Ihr neues Haus betreten und die zahlreichen Ideen für den Neubau und die Sanierung sehen, die wir Ihnen neben den insgesamt 10 Traumhäusern vorstellen. Aus diesen können Sie sich die schönsten Inspirationen für Ihr Traumhaus ganz individuell und nach Ihrem persönlichen Geschmack aussuchen. Das alles und noch viel mehr erwartet Sie im neuesten Heft der BAUIDEE, im Handel oder unter shop.bauidee.de!

Die Themen der aktuellen BAUIDEE-Ausgabe im Überblick:

• Reportagen: Insgesamt 10 umfangreiche Reportagen aus

den Bereichen Neubau & Sanierung

• Ratgeber: Ihr Weg ins Traumhaus - unter anderem mit den Themen Finanzierung, Lichtplanung, Kellerbau

• Garten im Herbst: Gut gerüstet in den Winter

• Mietnomaden: Der Feind im eigenen Haus

Weitere Informationen unter www.bauidee.de.