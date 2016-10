Start der Heizsaison: Heizöl wird wieder teurer

Eine Preissteigerung von 13 % innerhalb von zwei Wochen beim Heizöl - davon berichtet die Bild Zeitung in ihrer Ausgabe vom 12. Oktober 2016. So kosteten dem Bericht zufolge am 10. Oktober 2016 100 Liter Heizöl bei einer Liefermenge von 3.000 Litern 54,77 Euro und damit 6,44 Euro mehr als noch vor zwei Wochen. Seit dem Zwölf-Jahres-Tief von 35,22 Euro im Januar sei der Preis insgesamt um stolze 55 % gestiegen, so die Bild. Oliver Klapschuss von HeizOel24.de sagte gegenüber der Zeitung: "Seitdem die Erdölländer (Opec) vor zwei Wochen eine Drosselung der Fördermenge beschlossen haben, steigen die Preise. Der kalte Start in den Oktober verstärkt zudem die Saison-Nachfrage." Sinkende Preise seien daher seiner Prognose nach nicht zu erwarten.

