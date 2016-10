OberhavelBau 2016: Messe für Haus, Energie und Umwelt

Am 29. und 30. Oktober findet in der Stadthalle in Velten die OberhavelBau-Messe statt. Zahlreiche Handwerker und Unternehmen der Baubranche bieten den Besuchern ein breites Angebotsspektrum und ein umfangreiches Fachprogramm mit dem Sonderthema Sicherheit und Einbruchschutz.