Zukunfts(H)aussicht: Baufritz feiert 120 Jahre Tradition

Der traditionsreiche Holzhaushersteller Baufritz präsentiert dem dem Projekt (H)aussicht das beeindruckende Ergebnis aus zwei Jahren Entwicklungsarbeit und die Antwort auf die Frage, wie das ideale Wohnen der Zukunft im Kontext der ökologischen Nachhaltigkeit aussehen könnte. Zusammen mit dem renommierten Schweizer Designer Alfredo Häberli ist der Ökohaus-Pionier dieser spannenden Frage nachgegangen und heraus kam eine Reise zu einem Ort vertrauter Architektur und räumlicher Neuinterpretation - ein visionäres Gebäudeensemble, dessen Gestaltung die Vielschichtigkeit für das Wohnen der Zukunft visualisiert. "Ich habe davon geträumt, ein Haus zu bauen, in das auch James Bond einziehen würde, und ich glaube, das ist uns gelungen", lächelt Firmenchefin Dagmar Fritz-Kramer nicht ohne Stolz.

Man wollte dem ökologischen Holzbau ein neues Gesicht geben. Und so erwarten die Besucher insgesamt über 600 neue Ideen in dem vom Schiffsbau inspirierten Architekturensemble. Und weil der Designer bei der Planung und Entwicklung großer Räume "ohne Schere im Kopf" zu Werke gegangen ist, stand das Baufritz-Team in Sachen Konstruktion und Tragfähigkeit vor großen Herausforderungen. "Wir mussten Bauteile ganz neu entwickeln", berichtet Baufritz-Bauleiter Alexander Fritz, "und sind bei der Statik weit über übliche Grenzen hinaus gegangen." Doch genau das wollte man ja bei diesem Projekt: "Visionen realisieren - zeigen, dass es geht!", so Fritz-Kramer. Und es geht!

Also, seien Sie gespannt und feiern am morgigen Samstag gemeinsam mit Baufritz das 120-jährige Firmenjubiläum und erkunden das einmalige und innovative Projekt Haussicht gleich hautnah vor Ort. Die BAUIDEE-Redaktion gratuliert noch einmal ganz herzlich zum Jubiläum und wünscht eine gelungene Hauseröffnung bei hoffentlich bestem Spätsommer-Wetter!



Alle Informationen gibt es unter www.baufritz.com/de/kontakt-und-beratung/veranstaltungen/924-120-jahre-baufritz/#read.