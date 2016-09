Luxhaus: 360-Grad-Rundgang durch die Musterhäuser

Eine Vielzahl an Kunden- und Musterhäusern stellte Luxhaus bisher auf seiner Website in Einzelaufnahmen vor. Nun können sich die künftigen Bauherren zusätzlich bei einem virtuellen Rundgang durch die Musterhäuser einen noch detaillierteren Eindruck verschaffen. Außen- und vor allem Innenansichten der Musterhäuser in Georgensgmünd, Köln, Nürnberg, München, Stuttgart und Hannover sowie der Luxhaus-Zentrale sind nun von überall her in einer 360-Grad-Ansicht abrufbar. Ein besonderes Erlebnis erwartet alle, die eine VR-Brille (Virtual Reality Brille) besitzen und den Rundgang in 3D unternehmen. In ihrer Vorstellung betreten sie das Haus und bewegen sich, dank der VR-Technik, völlig frei – fast, wie bei einem echten Rundgang.

Über den Hersteller: Luxhaus bietet Wohlfühlbauen „made in Germany“. Der Anbieter maßgeschneiderter Wohlfühlhäuser aus Holz produziert rund 250 energieeffiziente Häuser jährlich. Alle sind individuell mit den Bauherren geplante Einzelstücke. Sie werden in den eigenen Werkshallen am Stammsitz im fränkischen Georgensgmünd in hoher Präzision gefertigt. Die Wurzeln des Familienunternehmens mit 90-jähriger Tradition liegen in der Holzwirtschaft: Luxhaus hat sich von einem Sägewerk über eine Schreinerei zu einem Wohlfühlhaus-Hersteller mit Rundum-Bauservice entwickelt. Alexander Lux führt das Unternehmen in dritter Generation.

