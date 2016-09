Eintritt frei: Herbstfest im Fertighauscenter Mannheim

Jalousien, die sich nach dem Sonnenstand einstellen, und Lichtschalter, die vom Smartphone aus zu bedienen sind: Dabei handelt es sich nicht um Zirkuskunststücke, sondern um moderne Haustechnik. Auch das Kraftwerk im eigenen Haus, das von externer Energie nahezu unabhängig macht, ist keine Zauberei, sondern Alltag im Effizienzhaus nach dem Standard KfW 40 plus. Wer sich im Deutschen Fertighaus Center Mannheim umsieht, begegnet den „schlauen“, energieeffizienten Häusern auf Schritt und Tritt. Beim Herbstfest Bunte Vielfalt im Fertigbau am 24. und 25. September können Bauinteressenten die Häuser besichtigen. Darüber hinaus locken viele Zusatzinfos und ein buntes Infotainment-Programm. Kinder entdecken im Mitmachzirkus Paletti ihr akrobatisches Talent und versuchen, beim Gewinnspiel „Zirkusparade“ ein Familienticket für den Freizeitpark Tripsdrill zu ergattern. Für Live-Musik sorgen die Poker Kings, und leckere Speisen und Getränke gibt es natürlich auch. Das Herbstfest findet an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

In den 39 komplett eingerichteten Beispielhäusern zeigen die 32 Hersteller einen Querschnitt ihres Leistungsspektrums: Vom Bungalow bis zum Mehrgenerationenhaus, vom Siedlerhaus bis zum gewerblichen Objekt. Einige Hersteller sind mit neuen Musterhäusern am Start, andere haben ihren Häusern ein „Upgrade“ verpasst. Denn die Energieeinsparverordnung 2016 (EnEV) hat die neue Effizienzklasse KfW 40 plus attraktiv gemacht. Fachberater erläutern die Merkmale der einzelnen Effizienzklassen und helfen bei der Entscheidung, welche die passende für welches Haus ist. Die Besucher können verschiedene Wandaufbauten im Querschnitt betrachten – die stärkste misst 47 cm – und neueste Solar- und Erdwärmetechnik kennenlernen. Sie erfahren, wie sich ein Aufzug gleich in ein Einfamilienhaus einbauen oder zumindest für später einplanen lässt. Wie das Haus aussehen kann, kann man sich in den 39 „begehbaren Bauplänen“ oder auf dem Tablet mittels Augmented-Reality-Technik schon mal ansehen. Wertvolle Tipps liefern die Bauherren, die sich zum Erfahrungsaustausch treffen, allen voran Fußballmanager Reiner Calmund (Sonntag, 25.09., 12 – 16 Uhr).

Damit niemand mit seinem Budget jonglieren muss, helfen Finanzierungsberater mit einem Gratis-Quick-Check einzuschätzen, wie viel Haus möglich ist. Faire Festpreise sind ein zusätzliches Sicherheitsnetz.

Damit sich die kleinen Herbstfestbesucher nicht langweilen, können sie sich im bunten Zirkuszelt unter der Anleitung erfahrener Zirkustrainer auf die Balancekugel und aufs Drahtseil wagen, lassen Hula-Hoop-Reifen und Springseile kreisen, jonglieren mit Bällen und Tellern und bringen das Diabolo zum Tanzen. Auf dem Fertighausgelände verstreut sind außerdem die Fragen der „Zirkusparade“, bei der die Kinder ein Lösungswort ermitteln müssen. Drei glückliche Gewinner erhalten Wertgutscheine für den Erlebnis- und Wildpark Tripsdrill und können sich dort mit ihrer Familie ihren individuellen Aufenthalt mit Übernachtung im Schäferwagen, Eintritt und Verpflegung zusammenstellen. Für die Kleinsten gibt es eine betreutes Mal- und Bastelprogramm, darüber hinaus einen Malwettbewerb für Kinder und bunte Luftballons.

Den ganzen Tag über locken Leckereien vom Grill sowie Kaffee und Kuchen, die aus einer ganz besonderen „Biene“, einem süßen, dreirädrigen Ape-Kaffeewagen, serviert werden. Auf dem ganzen Gelände unterwegs sind die Poker Kings, die unplugged mit beliebten Songs unterschiedlicher Stile für gute Laune sorgen.

Das Deutsche Fertighaus Center Mannheim liegt verkehrsgünstig an der BAB 656 am Maimarktgelände, Xaver-Fuhr-Straße 111, und ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos unter www.deutsches-fertighaus-center.de.