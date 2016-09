Herbstmess: Zur Oberrhein Messe dreht es sich am Messeplatz

Die Oberrhein Messe steht bei allen Generationen für eine Einkaufs- und Erlebnislandschaft. Von Haushalt und Küche bis Mode, Dekoration und Kosmetik über Landtechnik bis hin zu Bauen, Wohnen und Sanieren spannt sich der Bogen der Angebote. Eintauchen in ferne Reisewelten kann der Messebesucher ebenso wie sich über neueste Trends bei Modenschauen zu informieren. Das große Thema Energie und Ressourcen wird im Rahmen der Offenburger Energietage von den Energieanbietern und der Stadt sowie Energieagentur Ortenau anschaulich und nutzerfreundlich aufbereitet. Ein buntes Rahmenprogramm sorgt vor allem in der Fest-Halle 4 für gute Unterhaltung und Verschnaufpausen im Messegeschehen, das in der Zeit vom 24.09. bis 03.10.2016 auf dem Messegelände der Messe Offenburg stattfindet.

