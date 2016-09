Stress lass nach: Was tun bei Verlust des Wohnungsschlüssels

Fast jeder hat diese Situation schon einmal erlebt: Man steht vor der Wohnungstür, sucht in der Tasche nach dem Schlüssel und kann ihn einfach nicht finden. Ob ausgesperrt, Schlüsselverlust oder Diebstahl – an dieser Stelle sollte man einen kühlen Kopf bewahren, wissen die Immobilienexperten von plusForta (kautionsfrei.de). Sie geben Tipps, was beim Verlust des Wohnungsschlüssels zu tun ist.