Mitmachen und gewinnen: Massives Traumhaus 2017 gesucht!

Viele Bauherren sind stolz auf ihre eigenen vier Wände. Ob in Eigenregie erbaut oder nicht – wer sich den Wunsch nach dem individuellen Traumhaus erfüllt, zeigt es mit Freude. Diese Chance haben Bauherren nun: Massiv mein Haus geht mit dem Foto-Objektwettbewerb Massivhaus 2017 in die nächste Runde. In dessen Rahmen werden die attraktivsten, außergewöhnlichsten und innovativsten Eigenheime gesucht, die das Land zu bieten hat. Ist das Ein- oder Zweifamilienhaus aus Mauerwerk errichtet und nicht älter als vier Jahre, steht der Teilnahme nichts mehr im Wege. Den Gewinnern winken attraktive Geld- und Sachpreise.

Dabei ist die Bewerbung für den Fotowettbewerb denkbar unkompliziert: Einfach den privaten Wohntraum mit aussagekräftigen Außenaufnahmen von seiner Schokoladenseite präsentieren. Anschließend geben Sie Ihre persönlichen Daten und die Fakten zum Haus – zum Beispiel, ob es in Ziegel, Kalksandstein, Poren- oder Leichtbeton errichtet wurde – ins Bewerbungsformular ein. Zusammen mit den Schnappschüssen werden die Unterlagen dann bis spätestens zum 30. November 2016 per E-Mail an Massiv mein Haus gesendet.

Welches Objekt den Sieg holt, entscheidet eine unabhängige Expertenjury. Sie wählt aus allen Einsendungen die schönsten drei Immobilien aus. Es gilt: Je überzeugender die Fotos, desto größer sind die Gewinnchancen. Dabei ist es nicht von Belang, ob es sich um ein Landhaus, eine Stadtvilla oder einen Bungalow handelt, ob das Haus einen klassischen Charakter besitzt, modern und lichtdurchflutet ist oder besonders außergewöhnlich daherkommt – was Form, Farbe oder Größe angeht, gibt es keine Einschränkungen.

Weitere Informationen zum Mitmachen finden Interessierte unter www.massiv-mein-haus.de. Das Anmeldeformular steht unter www.massiv-mein-haus.de/Foto-Objektwettbewerb.pdf zum kostenlosen Download bereit.