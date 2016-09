Vertrauen zahlt sich aus

Nach seiner Schätzung wird gut jedes zweite Haus von Helma gebaut, weil Familienangehörige, Freunde und Kollegen gute Erfahrungen gemacht und ihren Baupartner als heißen Tipp weiterempfohlen haben. „Dieses enorme Vertrauen in einem Bereich, der die wichtigsten Entscheidungen im Leben künftiger Bauherren betrifft, bestätigt und motiviert jeden einzelnen Mitarbeiter, auch in Zukunft höchste Qualität in Beratung, Planung und Umsetzung zu liefern“, ergänzt Maerzke.

Im Rahmen der Studie von Focus-Money und der Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue, gaben Konsumenten zu 1.400 Unternehmen aus 129 verschiedenen Bereichen ihre Antworten ab. Auf dieser Basis wurde für jedes einzelne Unternehmen der sogenannte Empfehlungsscore (ES) ermittelt. Das Prinzip: Je höher der Anteil der Kunden, die ein Unternehmen „immer wieder“ empfohlen haben, desto höher der Score.

Quelle: Helma