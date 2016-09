Die neue BAUIDEE: Ab sofort im Handel!

Da ist sie, die neueste, druckfrische Ausgabe der BAUIDEE! Das aktuelle Heft 04_2016 für September/Oktober ist seit heute im Zeitschriftenhandel und in unserem BAUIDEE-Online-Shop unter www.bauidee-shop.de erhältlich.

Lesen Sie in unserem 20-seitigen SPEZIAL zum Thema "Heizungstechnik", alles Wichtige zu den neuesten Trends auf dem Markt. Dabei stellen wir unter anderem effiziente, grüne und smart vernetzten Geräte vor und geben Tipps, wie Sie jeweils im Alt- als auch im Neubau sparsamer heizen.

Damit die erzeugte Wärmeenergie nicht ungehindert durch das Hausdach verpufft - immerhin ist ein schlecht oder gar nicht gedämmtes Obergeschoss für bis zu 30 % des Wärmeverlustes verantwortlich - erklären wir, worauf Sie beim Ausbau und bei der Dämmung des Dachs achten sollten. So richtig gemütlich wird es in den eigenen vier Wänden dann mit den neuesten Kamin- und Ofenmodellen. Wir zeigen die schönsten Modelle im Überblick. Wärme strahlen auch Holzböden aus. Sie sind wohngesund und fußwarm. Lesen Sie, worauf bei der Verlegung von Echtholzdielen zu achten ist und welche Vorteile Laminat bietet. Und damit diese heimelige Atmosphäre erhalten bleibt, erklären wir, worauf es bei einem friedlichen Miteinander mit den Nachbarn ankommt. Das und Vieles mehr in der neuen BAUIDEE.

Die Themen der aktuellen BAUIDEE-Ausgabe im Überblick:

• Reportagen: Insgesamt fünf umfangreiche Reportagen aus

den Bereichen Neubau & Sanierung

• Spezial: Heizung & Energie - heiße Trends für kühle Rechner

• Neues Dach: Decken & dämmen wie die Profis

• Kamine & Öfen: Die aktuellen Kaminofentrends

• Fußböden verlegen: Laminat oder Echtholz? Beides!

• Nachbarschaftsrecht: So klappt´s mit den Nachbarn

Das alles und noch viel mehr erwartet Sie im neuesten Heft der BAUIDEE, im Handel oder unter shop.bauidee.de!

Weitere Informationen unter www.bauidee.de.